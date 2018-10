O governador eleito de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), vai encontrar o governador em exercício Eduardo Pinho Moreira (MDB) na tarde desta segunda-feira. A pauta do encontro, que será fechado, sem acesso da imprensa, não foi detalhada, mas é esperado que os dois deem início às conversar da transição do governo. A agenda foi confirmada pela assessoria de Moisés.

No domingo à noite, após o resultado do segundo turno ter sido divulgado, Pinho Moreira já havia dito que estava disposto a colaborar com esse processo colocando à disposição do futuro mandatário do Executivo, inclusive, uma sala no Centro Administrativo. A expectativa, conforme já havia publicado o colunista Anderson Silva, é de que ao longo desta semana alguns nomes do novo secretariado já sejam anunciados.

Pela manhã, o governador eleito participou de entrevista na Rádio CBN, conversou com jornalistas do Diário Catarinense e também participou, ao vivo, do Jornal do Almoço na NSC TV. A reportagem também procurou a assessoria do atual governo para mais detalhes sobre a agenda da transição, mas ainda não obteve retorno.

