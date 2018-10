Eleito governador do Distrito Federal, o advogado Ibaneis Rocha (MDB) disse que vai priorizar a saúde no início do seu governo. "Saúde não espera. Precisamos primeiro atender as pessoas que estão sofrendo nas filas dos hospitais", disse em sua primeira entrevista coletiva, logo após ser eleito. "Depois vamos trabalhar com educação e transporte, geração de emprego", disse.

Essa foi a primeira eleição a que Ibaneis concorreu. Ele é considerado um outsider da política. O ex-presidente da OAB-DF bancou praticamente quase toda sua campanha do próprio bolso. "Já falei com o presidente Michel Temer e a partir de amanhã nós vamos criar uma zona de desenvolvimento econômico no DF, uma zona de livre comércio. Vamos tentar fazer dessa cidade o que era o sonho de JK (Juscelino Kubitschek)", afirmou.

Ibaneis disse que vai se reunir amanhã às 11h com Temer para debater também sobre o orçamento do DF. "Também vou me reunir com a Assembleia Legislativa e com a Câmara dos Deputados. Vou trazer recursos de onde eles estiverem", disse. "Quero trazer mais de R$ 10 bilhões a partir de amanhã", disse. "Vou aproveitar que o presidente é do meu partido".

Ele disse ainda que pretende trabalhar na geração de emprego. Ele ressaltou que é o primeiro governador nascido no DF. "Vou ser exemplo para esse nosso País de tanto sofrimento", disse. "Vou trabalhar muito."

Sobre seu adversário, o atual governador Rodrigo Rollemberg (PSB), Ibaneis disse esperar ter um bom relacionamento e iniciar a transição assim que possível.