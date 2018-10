O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marun, esteve em Santa Catarina nesta sexta-feira (12) para anunciar a liberação de R$ 20 milhões que deverão ser usados para obras na rodovia SC-390, no trecho que passa pela Serra do Rio do Rastro.

O objetivo é atuar na contenção de encostas na rodovia e evitar deslizamentos de terra em toda a estrada. Ainda não há data para o início das obras, já que nem a licitação foi lançada.

O encontro desta sexta-feira teve a presença do governador Eduardo Pinho Moreira (MDB). Segundo o governo estadual, essas obras se juntam à uma revitalização de outro trecho da estrada, entre Orleans e Lauro Müeller. A ideia é aumentar a segurança aos motoristas nesses pontos.

A Serra do Rio do Rastro é um dos pontos turísticos de Santa Catarina. Em dias de tempo aberto, com sol, quem está em cima da serra, a mais de 1 mil metros de altitude, consegue ver o mar. Entretanto, a estrada é considerada perigosa, pelos constantes deslizamentos de terra.

As obras devem ser realizadas em pelo menos 25 pontos, sendo que 20 ficam no trecho mais sinuoso da rodovia.“Uma obra desse porte terá um tempo de conclusão mais elástico. Antes de tudo, vamos priorizar a segurança de quem estará executando esse trabalho”, reforçou o técnico.

