O Ministério do Planejamento abriu R$ 14 bilhões de crédito suplementar ao Orçamento de Investimento de várias estatais, incluindo Petrobras, distribuidoras da Eletrobras, Dataprev e Telebras A maior parte do recurso irá para a Petrobras, um montante de R$ 11,7 bilhões.

Do total, Telebras ficará com R$ 100 milhões; Eletrosul, com R$ 5,3 milhões; Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), com R$ 5 milhões; Companhia Energética de Alagoas (Ceal), com R$ 10,8 milhões; e Boa Vista Energia, com R$ 250 mil. A Dataprev receberá R$ 40 milhões.

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 17, os valores complementares vêm de geração própria, aporte de recursos do Tesouro Nacional e de anulação parcial de dotações orçamentárias.