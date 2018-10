Comandante Moisés (PSL) e Gelson Merisio (PSD) seguem em campanha para liderar o governo de Santa Catarina. Nos dias que restam para o segundo turno, ambos vão seguir com os compromissos eleitorais. Veja a agenda dos candidatos para esta terça-feira (16) e também um mapa, que é atualizado diariamente com as cidades em que Moisés e Merisio passaram.

Comandante Moisés

9h30 - Gravação programa web - Florianópolis

11h45 - Entrevista, por telefone, Folha Regional/Data X/Revista Grande Oeste

14h - Agenda interna

21h - Live Facebook

Gelson Merisio

10h – Encontro com lideranças do Planalto Serrano (ACIL), em Lages

12h – Almoço com lideranças do Oeste, em Chapecó

17h – Reunião com Conselho Estadual de Cultura (CIC), em Florianópolis

19h – Entrevista para o NSC Notícias, em Florianópolis

20h – Encontro com lideranças de Biguaçu, Biguaçu.

GPS dos candidatos

Confira as cidades por onde os postulantes ao governo de SC passaram na campanha do segundo turno. Neste reinício de agendas eleitorais, Moisés e Merisio permaneceram na Capital. Aproxime dos municípios para ver quantas visitas cada um fez e clique nos pontos para ter detalhes dos compromissos:

Agenda dos candidatos dia a dia:

Dia 8/10

Comandante Moisés

Entrevista para a NSC TV;

Reuniões.

Gelson Merisio

Entrevistas para rádios e tvs, compromisso na Alesc e reunião no diretório com equipe de campanha.

Dia 9/10

Comandante Moisés

14h - Entrevista para Diário Catarinense - Florianopolis

15h - Reunião coordenação de campanha - Florianópolis

19h - Reunião com Deputados Eleitos do PSL/SC - Florianópolis

Gelson Merisio

8h – Entrevistas para rádios de Criciúma e Chapecó (por telefone) - Florianópolis

10h – Gravação de entrevista para o colunista Upiara Boschi, do NSC Total - Florianópolis

12h – Almoço com a bancada na Alesc - Florianópolis

14h – Sessão ordinária na Alesc - Florianópolis

19h – Reunião com equipe de campanha - Florianópolis

10/10

Comandante Moisés

Agenda interna e gravação de propaganda eleitoral em Florianópolis.

Gelson Merisio

7h30 – Entrevistas para rádios de Concórdia, Timbó e Criciúma (por telefone);

9h – Gravação de propaganda eleitoral;

13h – Reunião com a coordenação da campanha;

15h – Gravação de propaganda eleitoral.





