O candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, atrasou sua chegada ao evento que estava marcado para 10h na capital paulista. Segundo a assessoria de imprensa, o petista saiu de Salvador às 8h30 e tem chegada prevista a São Paulo às 11h.

A expectativa é que Haddad chegue ao bairro do Heliópolis, na zona sul da capital, onde participará de caminhada pela paz com militantes do partido, por volta das 11h30.