Após a pesquisa Datafolha mostrar que a diferença entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) para o segundo turno da eleição presidencial caiu seis pontos, o candidato petista ao planalto comemorou o resultado apostando no discurso de virada.

"Eu tenho uma notícia para vocês: no DataFolha, em três dias, a distância entre nós caiu seis pontos. O Bolsonaro disse no domingo que vai varrer a oposição. Pois ele não vai ter oposição porque ele não vai ser governo. Nós vamos virar", escreveu Haddad em sua conta no Twitter.