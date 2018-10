Haddad chega ao hotel em que vai acompanhar apuração para presidente

Enviado especial da NSC a São Paulo

Foto: Jean Laurindo / NSC

O candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, chegou às 18h ao hotel no bairro Paraíso, em que vai acompanhar a apuração dos votos para a disputa presidencial. Haddad passou o dia em casa, no bairro Planalto Paulista, ao lado da esposa Ana Estela, dos dois filhos e de alguns poucos assessores.

No hotel, um auditório menor do que o montado para o primeiro turno foi preparado. Até as 18h, havia pouca movimentação de militância na área externa e apenas algumas lideranças como a deputada Benedita da Silva aguardam no local destinado a filiados e convidados do partido.