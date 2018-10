O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, deixou nesta tarde sua residência, no Planalto Paulista, para acompanhar a apuração dos resultados. Com sua esposa e os filhos, ele saiu a pé na calçada e, antes de embarcar no carro, cumprimentou e tirou fotos com simpatizantes que o aguardavam no local.

Perguntado se está confiante no resultado, o petista respondeu: "Sempre". Uma apoiadora disse estar preocupada com a saúde e o estado emocional do candidato no dia da eleição. "Eu tenho saúde de ferro", disse Haddad.

Ele acompanhará a apuração com aliados no Hotel Pestana, no bairro Paraíso, onde esteve após as urnas fecharem no primeiro turno.