O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, decidiu terminar sua campanha na periferia da capital paulista. A equipe do petista organiza uma caminhada em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, para a manhã do próximo sábado, 27, véspera do segundo turno da eleição.

O ato será realizado com um mote "pela paz", na esteira do discurso de que a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) representa o ódio. Haddad fará a caminhada em uma região onde foi o mais votado no primeiro turno da disputa.

Nesta quinta-feira, 25, Haddad viaja ao Recife e, no dia seguinte, fará campanha em João Pessoa e Salvador, de onde retorna para a capital paulista.