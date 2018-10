Com 100% das urnas apuradas, o candidato do MDB, Helder Barbalho, foi eleito governador do Pará no segundo turno, com 2.068.319 votos, ou 55,43% dos votos válidos. Seu adversário, Marcio Miranda (DEM), teve 1.663.045 votos, ou 44,57% dos votos válidos. Os votos brancos somaram 1,93% e os nulos, 9,59%. Entre os 5.497.638 eleitores do Estado, houve 23,29% de abstenções.

Na eleição presidencial, o candidato do PT, Fernando Haddad, venceu no Estado, com 54,81% dos votos válidos. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, teve 45,19% dos votos.