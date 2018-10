O político Helmut Stoltenberg (PP) foi eleito prefeito de Vidal Ramos, no Vale do Itajaí, no domingo (28). A eleição dele ocorreu junto com a disputa para presidente da República e governador. O vice-prefeito será Nego Souza.

Stoltenberg recebeu 2.339 votos, o equivalente e 50,47% dos votos válidos. Foram apenas 44 votos a mais que o outro único candidato na disputa, Nabor Schmitz (PSD).

Veja os resultados completos:

Helmut Stoltenberg (PP) - 2.339 votos - 50,47% dos votos válidos

Nabor Schmitz (PSD) - 2.295 - 49,53% dos votos válidos

Brancos - 33

Nulos - 81

Abstenções - 405

O novo prefeito tinha sido eleito como vice, em 2016 e em 2012, junto com Laércio da Cruz. Os dois estavam no segundo mandato consecutivo na prefeitura, mas tiveram a chapa cassada pela Justiça Eleitoral neste ano.

Os dois foram cassados porque a Justiça entendeu que eles extrapolaram os gastos com publicidade da prefeitura, no primeiro semestre de 2016.

Inicialmente, ambos foram declarados inelegíveis pelo prazo de oito anos. Entretanto, Stoltenberg conseguiu reverter a decisão, conseguindo concorrer novamente.

Leia mais:

Vidal Ramos tem eleição para prefeito neste domingo

TRE-SC identifica grupo que acusa fraude nas urnas e pede investigação dos envolvidos