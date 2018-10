Um homem teve ferimentos leves após bater em uma mureta de proteção na BR-101, na manhã desta sexta-feira (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no Morro do Boi, um trecho que fica no limite dos municípios de Itapema e Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista se perdeu e rodou em uma curva, antes de bater na mureta. O acidente foi por volta das 10h. Conforme os policiais, o trânsito no trecho está liberado.

Veja abaixo as condições de tráfego no trecho:

