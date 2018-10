Um homem de 21 anos morreu na madrugada deste sábado (20) em um acidente de carro na rodovia SC-355, em Fraiburgo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, o automóvel conduzido pelo jovem, um Gol, saiu da pista e colidiu com uma árvore no quilômetro 17,5 da estrada.

A PMRv foi acionada às 00h50min e encontrou a vítima, única ocupante do veículo, sem vida.

Nas rodovias federais em Santa Catarina a Polícia Rodoviária Federal registrou sometne um acidente sem gravidade.

