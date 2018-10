Um homem foi agredido na noite de terça-feira (9), nas proximidades da reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba. Segundo a própria instituição, as agressões podem ter sido por motivações políticas. A vítima não estuda na universidade.

Em uma nota, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) afirma que a vítima usava um boné do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, quando foi abordada pelos suspeitos da agressão.

Procurada, a Polícia Militar (PM) disse que o caso foi registrado como uma briga comum e não confirmou a motivação política. Quando os policiais chegaram para atender a situação, os agressores já tinham fugido. No boletim de ocorrência consta que a vítima afirmou ter sido agredida por torcedores uniformizados de um dos times da capital paranaense.

O homem ficou com um corte na cabeça. Conforme a PM, ele foi socorrido pelos Bombeiros e levado ao hospital, sem risco de morrer.

Em nota, a UFPR repudiou a agressão. A universidade declarou que, além dos ferimentos no homem, houve depredação na Biblioteca Universitária e na Casa da Estudante Universitária, que fica ao lado da Biblioteca Universitária.

Veja abaixo a íntegra da nota da UFPR

A Universidade Federal do Paraná lamenta profundamente o ato de violência ocorrido em frente às suas dependências. Um membro da comunidade foi vítima de agressão física, aparentemente por seu posicionamento político. Ele já foi encaminhado para atendimento médico e não corre risco de morte. Vidros foram quebrados na Biblioteca Central e na Casa da estudante universitária.

A Pró-reitoria de Administração e a Superintendência de Infraestrutura foram acionadas e já tomaram as devidas providências para garantir a segurança no local e boletins de ocorrência foram registrados.

A UFPR repudia veementemente todo e qualquer ato de violência, de preconceito ou de discriminação e entende que os espaços universitários são ambientes de debate e do exercício de liberdade de opinião. Um espaço histórico e simbólico que deve se manter pleno da democracia e de continua resistência à intolerância, à violência e banidas as formas de opressão.

Morte na Bahia

O mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, 63 anos, conhecido como Moa do Katendê, foi assassinado a facadas em um bar na Avenida Vasco da Gama, próximo ao Dique do Tororó, em Salvador, Bahia. Segundo a polícia, o crime aconteceu após uma discussão política, por volta das 3h de segunda-feira (8). O suspeito foi preso.