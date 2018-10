Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo no início da noite de domingo (21), no município de Correio Pinto, na Serra de Santa Catarina. O caso aconteceu na Estrada Geral de Farinha Seca, no interior da cidade, por volta das 20h. O autor dos disparos fugiu do local.

A vítima, de 35 anos, teria ficado ferida após disparos de arma de fogo efetuados por um outro homem. Conforme informações da Polícia Militar, os dois estariam em uma festa no momento da ação, e os tiros teriam sido disparados após um desentendimento entre eles. A identidade dos envolvidos não foi informada.

Leia mais: Homem morre após se envolver em uma briga de rua no bairro Capoeiras

O homem atingido foi encaminhado ao hospital por pessoas que estavam no local. Conforme informações da PM, um tiro teria atingido a região abdominal. Não há informações sobre o estado de saúde atualizado da vítima.

A Polícia Civil do município investiga o caso. Até a manhã desta segunda-feira (22), a unidade não havia informado se o suspeito já foi localizado.

Leia também:

Suspeito de estupro é preso após tentar arrombar casa noturna

Jovem é morto após acidente de trânsito na zona Oeste de Joinville