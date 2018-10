Um homem sofreu um tiro de raspão após assalto a uma mercearia no município de Cocal do Sul, no Sul de Santa Catarina. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (8), na rua São Jorge, bairro Jardim Itália, por volta das 20h30min.

O disparo foi realizado quando os assaltantes saíram da mercearia, atingindo de rapão a cabeça do proprietário do estabelecimento. A vítima, um homem de 57 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital São José, em Criciúma.

Leia também: Mestre de capoeira é morto a facadas após discussão política

Dois homens teriam chegado no estabelecimento em uma moto e entrado no local sem retirar os capacetes de acordo com relato das vítimas à Polícia Militar.

Eles estariam usando uma meia fina no rosto, segundo relato, quando anunciaram o assalto, apontando a arma em direção às pessoas que estavam no estabelecimento. Os assaltantes levaram o dinheiro do caixa e de uma cliente, assim como o cartão de crédito, segundo a PM.

Ainda não há informações sobre os suspeitos.

Leia mais

Homem matou a ex-companheira por não aceitar o fim da relação

Tubarão encontrado em Florianópolis pode ter sido morto por golfinhos