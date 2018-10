Um capotamento registrado na SC-156, no município de Lajeado Grande, resultou na morte de um homem no início da tarde de terça-feira (17). O acidente aconteceu no km 65 da rodovia estadual.

Um caminhão Scania com semirreboque teria capotado após ter saído da pista de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). O veículo tinha placas de Pelotas, município localizado no Sudeste do Rio Grande do Sul.

O condutor, um homem de 37 anos, teria ficado preso às ferragens e morrido no local do acidente. Não há informações se houve colisão antes do veículo capotar na rodovia.

No caminhão, foi encontrada uma arma de fogo com numeração suprimida e munições intactas de acordo com a PMRv. Os objetos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Xaxim, que irá investigar o caso.

