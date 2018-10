Um homem morreu após uma colisão registrada na BR-282, em Lages, na Serra de Santa Catarina, próximo à Bocaina do Sul. O acidente aconteceu nesta terça-feira (30), no km 188 da rodovia federal.

Um automóvel Volkswagen Gol, com placas de Otacílio Costa, na região Serrana, teria colidido de frente com um caminhão Volvo/FH, de Botuverá, no Vale do Itajaí.

A vítima, identificada como Volni Antonio Santos de Luz, de 51 anos, condutor do Gol, ficou preso às ferragens e teve de ser retirada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Lages. Ele teve politraumatismo, segundo a corporação, e morreu com o impacto da batida.

O motorista do caminhão, um homem de 48 anos, não teve ferimentos e, por isso, recusou atendimento emergencial da equipe. Ambos os condutores estavam sozinhos no veículo.

O Gol trafegava sentido Bocaina do Sul quando teria colidido contra caminhão bitrem, que seguia no sentido contrário. O automóvel pegou fogo com a colisão de acordo com o Corpo de Bombeiros, mas chegou a ser contido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Lages.

