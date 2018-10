A checagem abaixo foi produzida pelo Projeto Comprova , iniciativa que reúne a NSC Comunicação e outros 23 veículos de mídia do país no combate à desinformação nas Eleições 2018 . A checagem foi feita pelos veículos parceiros: Jornal do Commercio, Folha de S.Paulo, UOL, O Povo, Poder360 e Rádio Band News.

Falso - Ao contrário do que diz texto falso que acompanha o vídeo em corrente viral, o homem desconhecido não é filho do candidato nem se apresenta como tal.

Entenda

É falso o vídeo que viralizou nas redes sociais com a mensagem de que um dos filhos de Jair Bolsonaro (PSL) ofendeu os moradores do Nordeste que votaram em Fernando Haddad (PT) no primeiro turno da eleição ao Palácio do Planalto.

Na gravação, aparentemente feita por celular, um homem, que não se identifica como filho de Bolsonaro, usa palavras de baixo calão para criticar os eleitores de Fernando Haddad.

"Esses …, desses baianos nordestinos, esses vagabundos do Nordeste, cara, votam tudo para esse Haddad. Então, por que que nós fazemos parte disso? Porque não separamos do Sudeste para baixo lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina. Tudo Bolsonaro ganhou, entendeu? Por que que nós não separamos dessa corja de vagabundo que quer viver de Bolsa Família, bolsa presidiário, bolsa drogado? Por que que nós estamos juntos com esses porcos que não produzem nada, velho? É só o Sul que trabalha nessa ... desse país e, lá em cima, só sombra e água fresca e bolsa. Cambada de petista…"

Bolsonaro tem cinco filhos, sendo uma mulher, e o Comprova comparou a imagem deles com a do homem que aparece no vídeo. Nenhum deles se parece com o autor, que não é identificado e nem foi localizado.

Os filhos do candidato à Presidência pelo PSL são Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro, deputado reeleito no último dia 7 com a maior votação da história da Casa, Flávio Bolsonaro, deputado estadual no Rio de Janeiro e eleito senador para a próxima legislatura, Jair Renan Bolsonaro, jovem de 19 anos que não está na política, e Laura Bolsonaro, filha mais nova do deputado e candidato à presidência.

O vídeo viralizou, sobretudo, no WhatsApp, mas também foi compartilhado no YouTube, onde tem pouco mais de 2,5 mil visualizações, e no Facebook. A mesma informação foi verificada pelo Boatos.org e pelo Fato ou Fake, do G1.

