A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) conseguiu licença junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) referente às instalações das transmissoras Paraguaçu e Aimorés, o que possibilita a contratação de financiamento para o projeto.

Os dois empreendimentos correspondem aos lotes 3 e 4 do leilão de transmissão 013/2015, realizado em outubro de 2016, em parceria entre a Taesa e a ISA Cteep. Cada empresa tem 50% de participação no ativo.

Paraguaçu se localiza entre os Estados de Minas Gerais e Bahia, com 338 km de linha, investimentos de R$ 510 milhões e Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 113,2 milhões no ciclo 2018-2019. Aimorés fica em Minas, com extensão de 208 km de linha, investimento de R$ 341 milhões e RAP de R$ 75,8 milhões para o mesmo ciclo. O prazo estipulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para energização dos dois empreendimentos é fevereiro de 2022.