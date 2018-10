Ibaneis Rocha, do MDB, é eleito governador do Distrito Federal /

O advogado e novato na política Ibaneis Rocha (MDB), 47 anos, foi eleito governador do Distrito Federal. O emedebista bateu Rodrigo Rollemberg (PSB), que concorria a reeleição, por 70% a 30% dos votos válidos.

Ibaneis foi presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no DF, entre as suas promessas de campanha, esteve abrir mão do salário de governador. Com patrimônio declarado ao Tribunal Superior Eleitoral de R$ 94 milhões, ele bancou a própria campanha, com custos declarados de R$ 3,5 milhões.

Estreante em cargos eletivos, Ibaneis apresentou rápido crescimento nas pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, subindo de quinto colocado, em meados de setembro, para a primeira posição de forma isolada. Ele afirma que entrou na política este ano para ajudar a resolver os problemas que os políticos tradicionais não conseguiram solucionar.

Nascido na capital federal, o advogado tem pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e Processo Civil. Desde a década de 1990, Ibaneis é dono do próprio escritório de advocacia, em Brasília, que se notabilizou por ações em defesa de entidades classistas e de órgãos públicos. Ele também é sócio da empresa Ibaneis Administradora De Bens Patrimoniais. Entre 2007 e 2010, foi secretário-geral da Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB.

Embora Ibaneis seja um novato, a vitória do MDB é encarada como um retorno dos aliados do clã Roriz ao governo do Distrito Federal. Na ocasião do falecimento de Joaquim Roriz, em setembro passado, Ibaneis declarou que Roriz deixara "um legado que haverá de nos inspirar a reafirmar, a cada dia, o compromisso com o espírito público que nos anima."

Candidato derrotado neste domingo, Rollemberg tem extensa carreira política — foi deputado distrital, federal, senador e atualmente era governador —, mas amargava uma avaliação ruim de governo. Em pesquisa do Datafollha de 22 de agosto, apenas 10% dos pesquisados consideraram seu governo ótimo ou bom e 56% ruim ou péssimo (33% consideravam regular).