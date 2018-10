Em São Paulo, 32% dos eleitores afirmam que não votariam em João Doria (PSDB) de jeito nenhum no segundo turno da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, mostra pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. A resistência do eleitorado a Márcio França (PSB), atual governador do Estado, é menor: 20% afirmam que não votariam nele em hipótese nenhuma.

Por outro lado, 27% dos eleitores dizem votar "com certeza" em Doria. O voto convicto em Márcio França é de 26%.

Na pesquisa, os dois aparecem empatados tecnicamente dentro da margem de erro na corrida estadual: Doria tem 52% das intenções de votos válidos e França aparece com 48%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro de 2018. Foram entrevistados 1.512 votantes. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A sondagem foi encomendada pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo, sendo registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo sob o protocolo Nº SP-07777/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-BR-07265/2018.