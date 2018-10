Na véspera do segundo turno da eleição presidencial, o candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, tem 54% das intenções de voto e Fernando Haddad (PT) aparece com 46%, aponta pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. O resultado considera apenas os votos válidos, ou seja, exclui os em branco, nulos e indecisos.

A diferença entre os dois candidatos caiu de 14 para 8 pontos porcentuais em relação à pesquisa divulgada pelo Ibope na última terça-feira, 23. No dia 15 de outubro, o candidato do PSL tinha uma vantagem de 18 pontos à frente do presidenciável do PT.

Líder no levantamento desde o começo do segundo turno da eleição presidencial, Bolsonaro apresentou tendência de queda: tinha 59% em 15 de outubro, foi para 57% no dia 23 e agora caiu para 54%. Haddad, por sua vez, apresentou tendência de crescimento: tinha de 41% na primeira pesquisa do segundo turno, foi para 43% na última terça e subiu para 46% na véspera da eleição, considerando apenas os votos válidos.

Observando o critério de votos totais, Bolsonaro caiu 3 pontos, de 50% para 47%. O candidato petista subiu 4 e foi de 37% para 41%. Votos em branco e nulos continuam em 10% e o porcentual de indecisos oscilou de 3% para 2%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 27 de outubro de 2018 com 3.010 eleitores. A margem de erro estimada é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. O levantamento foi contratado pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02934/2018.