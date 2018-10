A senadora Fátima Bezerra (PT) lidera as intenções de voto no segundo turno no Rio Grande do Norte. De acordo com o instituto Ibope, ela tem 54% da preferência do eleitorado, considerando-se os votos válidos, contra 46% do concorrente Carlos Eduardo (PDT).

Pela conta dos votos totais, Fátima Bezerra tem 48% e Carlos Eduardo, 42%. Votos em branco e nulos são 8% e indecisos, 2%.

A pesquisa foi encomendada pela Inter TV Costa Branca, afiliada da Rede Globo. O levantamento foi feito com 812 pessoas em 40 cidades entre 14 e 16 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança, 95%. O registro no TSE é o BR-08202/2018 e no TRE é o RN-07695/2018.