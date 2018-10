A rejeição ao candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, aumentou de 41% para 44% na véspera do segundo turno, mostra pesquisa Ibope/Estado/TV Globo. O porcentual de eleitores que afasta qualquer possibilidade de votar em Jair Bolsonaro (PSL), por sua vez, oscilou de 40% para 39% em relação ao levantamento divulgada na última terça-feira, 23.

Na pesquisa, Bolsonaro aparece com 54% das intenções de voto e Haddad tem 46%, no cálculo que considera apenas os votos válidos.

Entre os eleitores consultados pelo Ibope, 39% dizem que "com certeza" votariam em Bolsonaro neste domingo, 28. O porcentual era de 37% na última terça-feira, 23. O voto convicto no candidato do PT aumentou de 31% para 33%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 27 de outubro de 2018 com 3.010 eleitores. A margem de erro estimada é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. O levantamento foi contratado pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02934/2018.