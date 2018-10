O candidato do PSL ao governo do Estado de Santa Catarina, Comandante Moisés, lidera a disputa com 59% dos votos válidos, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 19. Gelson Merísio, do PSD, tem 41%.

Considerando-se os votos totais, Moisés tem 51% e Merísio, 35%. Brancos e nulos somaram 9% e indecisos, 6%.

A pesquisa Ibope foi realizada a pedido da NC Comunicações e entrevistou 812 eleitores entre 16 e 18 de outubro. Ela tem intervalo de confiança de 95% e margem de erro de três pontos porcentuais para cima ou para baixo. O levantamento foi registrado no TSE sob o código BR-01895/2018.