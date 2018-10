Na última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo antes da boca de urna, os candidatos ao governo de São Paulo Márcio França (PSB) e João Doria (PSDB) aparecem empatados numericamente pela primeira vez desde o início do segundo turno. Cada um está com 50% dos votos válidos - em relação ao levantamento anterior, do dia 23 de outubro, França subiu três pontos, enquanto Doria caiu três.

Nos votos totais, quando os votos em branco e nulos são considerados, França pontua 43%, contra 42% do tucano. Os números representam aumento de quatro pontos do candidato do PSB em relação à pesquisa anterior. Doria oscilou um ponto para baixo dentro da margem de erro, que é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Votos em branco e nulos somam 10%; os que não sabem ou não quiseram responder, 5%.

O instituto também mediu a rejeição aos dois candidatos. Doria é rejeitado por 36% dos entrevistados, enquanto 25% disseram que não votariam em França "de jeito nenhum". Os números representam oscilação de dois pontos dentro da margem de erro: para cima no caso do tucano e para baixo do lado do candidato do PSB.

A pesquisa elucida a grande diferença entre capital e interior. Ex-prefeito que largou o cargo para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, Doria perde de 63% a 37% na capital - diferença 4 pontos maior do que a registrada no levantamento anterior. Na Região Metropolitana, França também ganha: 56% a 44%. O que torna o tucano viável é o interior do Estado, onde vende com 58% dos votos válidos, ante 42% do adversário. O mau desempenho de Doria na cidade se dá pelo alto nível de rejeição: 52%, contra apenas 22% de França.

O Ibope entrevistou 2.002 pessoas nos dias 26 e 27 de outubro de 2018. A margem de erro estimada é de 2 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi contratada pelo Estado e pela Rede Globo e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo SP-02081/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-04466/2018.