O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) abriu nesta segunda-feira (15) as inscrições para o processo seletivo que oferece 1.111 vagas, no chamado ensino médio técnico. O prazo para se cadastrar vai até o dia 6 de novembro. As aulas ocorrem em 12 cidades catarinenses.

No ensino médio técnico, os alunos fazem um curso profissionalizante ao mesmo tempo em que cursam as disciplinas normais do ensino médio tradicional. Para poder cursar essa modalidade, é preciso ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula no IFSC.

Segundo a instituição, as provas estão marcadas para o dia 25 de novembro. Serão 20 questões, sendo 10 de matemática e outras 10 de português. O resultado da seleção deve ser divulgado até 7 de dezembro.

As inscrições devem ser feitas apenas pela internet. A taxa custa R$ 55,00, mas é possível pedir a isenção do valor, seguindo as normas do edital. Estudantes que não tenham acesso a computadores podem usar os equipamentos disponíveis em qualquer um dos campus do IFSC, pelo estado.

Todos os detalhes do processo seletivo estão no edital, disponível no site do IFSC.

Veja abaixo a lista de cursos oferecidos

Câmpus Araranguá

Técnico em Eletromecânica (Matutino e Vespertino): 70 vagas

Técnico em Vestuário (Vespertino): 35 vagas

Câmpus Canoinhas

Técnico em Alimentos (Integral): 40 vagas

Técnico em Edificações (Integral): 40 vagas

Câmpus Chapecó

Técnico em Informática (Vespertino): 35 vagas

Câmpus Criciúma

Técnico em Edificações (Integral): 40 vagas

Técnico em Mecatrônica (Integral): 40 vagas

Técnico em Química (Integral): 40 vagas

Câmpus Florianópolis - Centro

Técnico em Edificações (Vespertino): 32 vagas

Técnico em Eletrônica (Vespertino): 25 vagas

Técnico em Eletrotécnica (Matutino e Vespertino): 54 vagas

Técnico em Química (Matutino): 32 vagas

Técnico em Saneamento (Matutino): 32 vagas

Câmpus Garopaba

Técnico em Administração (Integral): 36 vagas

Técnico em Informática (Integral): 36 vagas

Câmpus Gaspar

Técnico em Química (Integral): 40 vagas

Técnico Informática (Integral): 40 vagas

Câmpus Jaraguá do Sul-Centro

Técnico em Modelagem do Vestuário (Vespertino): 35 vagas

Técnico em Química (Matutino): 35 vagas

Câmpus Joinville

Técnico em Eletroeletrônica (Vespertino): 35 vagas

Técnico em Mecânica (Matutino): 35 vagas

Câmpus São José

Técnico em TelecomunicaçÕes (Vespertino): 32 vagas

Técnico em Refrigeração e Climatização (Vespertino): 32 vagas

Câmpus São Miguel do Oeste

Técnico em Alimentos (Integral): 40 vagas

Técnico em Agropecuária (Integral): 40 vagas

Técnico em Eletromecânica (Integral): 40 vagas

Câmpus Xanxerê

Técnico em Alimentos (Integral): 40 vagas

Técnico em Informática (Integral): 40 vagas

Técnico em Mecânica (Integral): 40 vagas