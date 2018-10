O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, lembrou nesta quarta-feira, 24, durante evento em Brasília, que a instituição tem como missão "assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente". "Isso significa que o BC zela pela estabilidade monetária - controlamos a inflação conforme as metas determinadas pelo CMN - e pela estabilidade financeira - regulamos e fiscalizamos para manter o Sistema Financeiro Nacional (SFN) sólido, eficiente e inclusivo", disse Ilan.

Ele pontuou ainda que é natural que a atuação do BC esteja alinhada à de outros poderes constituídos. "Há uma agenda legislativa de reformas e ajustes da qual temos acompanhado os assuntos relacionados ao BC", disse.

Em outro momento, ele afirmou que a instituição trabalha para lançar em breve uma nova plataforma de mediação digital.

Ilan Goldfajn participa nesta quarta da abertura do "I Seminário Sistema BacenJud 2.0: Desafios e Perspectivas". Assim como os demais dirigentes do BC, ele está atualmente no Período de Silêncio do Copom, já que a próxima reunião do Comitê de Política Monetária ocorre na semana que vem.

O discurso dele desta quarta limitou-se a abordar a atuação institucional do BC e o BacenJud.

A íntegra do discurso está disponível no seguinte endereço na internet:

https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Discurso_Presidente_Ilan_Seminario_BacenJud_24102018.PDF