O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, viaja para Jerusalém, em Israel, no início de novembro. Segundo despacho publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 25, Ilan Goldfajn ficará em viagem internacional no período de 1º a 6 de novembro e irá participar em Jerusalém de painel na "Farewell Conference in Honor of Governor Karnit Flug".