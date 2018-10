Um incêndio atingiu cerca de oito hectares de mata no Canto do Lamim, entre Canasvieiras e Jurerê, no Norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Segundo o Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros, o combate às chamas começou por volta das 10h30min deste sábado e continua no período da tarde.

O helicóptero Arcanjo auxilia na ação. As guarnições terrestres do Corpo de Bombeiros Militar de SC encontram dificuldades para chegar ao local devido ao relevo e pela mata nativa e eucaliptos.

Ainda segundo o BOA, o incêndio florestal está controlado e não há risco de atingir residências. Não houve vítimas e a causa ainda será investigada. Até 16h deste sábado, o Arcanjo já havia utilizado 2 mil litros d'água no combate ao fogo.

Foto: Batalhão de Operações Aéreas / Divulgação

