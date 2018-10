Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas em acidente em uma escada rolante da estação de metrô de Roma, na Itália, nesta terça-feira (23). Imagens que circulam na internet mostram diversos usuários no equipamento no momento em que o serviço é abruptamente interrompido, causando aglomeração dos usuários.

Uma pane no equipamento seria a causa do incidente. Conforme o jornal La Repubblica, um dos feridos está em estado grave, com ferimento em um dos pés, que pode ser amputado. A maioria das vítimas é russa, segundo o veículo, e estaria na cidade pois o time de futebol CSKA, de Moscou, enfrenta a Roma pela Liga dos Campeões nesta terça.

No Twitter, a polícia italiana informou que as operações no metrô foram interrompidas para o atendimento aos feridos. Equipes policiais e dos bombeiros estão no local.

Le terribili immagini del crollo della scala mobile a Roma.pic.twitter.com/17hNxceWI5 — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 23 de outubro de 2018