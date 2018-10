Ministro Celso de Mello durante sessão do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello classificou de "inconsequente e golpista" a afirmação do deputado federal eleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), de que bastam "um soldado e um cabo" para fechar a Corte. O magistrado, que é o decano do STF, enviou a declaração por escrito ao jornal Folha de S.Paulo.

O ministro disse, ainda, que o fato de Eduardo Bolsonaro ter tido uma votação expressiva nas eleições — ele se tornou o deputado federal mais votado da história do país ao obter mais de 1,8 milhão de votos — não legitima "investidas contra a ordem político-jurídica".

O ministro classificou o filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) de "irresponsável" e afirmou que esse tipo de "visão autoritária" vai comprometer "a integridade da ordem democrática e o respeito indeclinável que se deve ter pela supremacia da Constituição da República".

Celso de Mello teve uma das reações mais indignadas ao vídeo. Segundo a Folha de S.Paulo, outros ministros trocaram mensagens e telefonemas entre si. Eles aguardam a chegada do presidente da Corte, Dias Toffoli, que estava em Veneza para compromissos profissionais e deve chegar nesta segunda-feira (22) a Brasília.

Diante da repercussão do vídeo, Eduardo Bolsonaro recuou, afirmando que nunca defendeu o fechamento do STF. Ele justificou ainda dizendo que o vídeo foi gravado há quase quatro meses e atribuiu sua publicação agora à proximidade das eleições.

Leia Mais

Eduardo Bolsonaro diz que "nunca" defendeu fechamento do STF

Rosa Weber nega falha da Justiça Eleitoral no combate de fake news

Mensagem em que Haddad elogia a Venezuela é falsa