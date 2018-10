A Índia inaugurou nesta quarta-feira a estátua mais alta do mundo em Gujarat, o estado natal do primeiro-ministro nacionalista hindu Narendra Modi, sob fortes medidas de segurança por temer manifestações de comunidades tribais locais.

Narebdra inaugurou pessoalmente a estátua de bronze, concreto e aço, que mede 182 metros de altura e representa Sardar Vallabhbhai Patel, o primeiro-ministro do Interior da Índia e uma das figuras da independência do país, que o partido no poder quer transformar em modelo.

A obra, que é duas vezes mais alta que a Estátua da Liberdade em Nova York, com o pedestal incluído, mostra Sardar Vallabhbhai (1875-1950) vestido com um tradicional dhoti e um xale nos ombros.

"Hoje é um dia que será lembrado na história da Índia", declarou Narendra Modi em seu discurso. Vários helicópteros jogaram flores sobre a "Estátua da Unidade", construída às margens de um rio, na remota região do estado ocidental de Gujarat.

A estátua custou 29.900 milhões de rupias, cerca de 404 milhões de dólares (358 milhões de euros). As comunidades tribais da região se opuseram à sua construção, criticando seu alto preço e seu impacto no meio ambiente.

Diante da ameaça de manifestações durante a inauguração, as autoridades implantaram um grande dispositivo policial com mais de 5.000 policiais em um raio de 10 quilômetros ao redor da estátua.

- Estátuas gigantes -

Parte da escultura, cerca de 100.000 toneladas, foi feita na China, e foram necessários quatro anos de trabalho e o envolvimento de mais de 3.000 trabalhadores para erguê-la.

O governo nacionalista hindu também planeja inaugurar em 2021 uma outra enorme estátua na Baía de Bombaim, em homenagem ao guerreiro rei hindu Chhatrapati Shivaji.

O tamanho dessas estátuas e a escolha dos personagens que representam, duas figuras históricas celebradas pelos hindus nacionalistas, não são coincidência, a meses das eleições legislativas no próximo ano.

O Partido Bharatiya Janata (BJP), a formação que dirige a Índia desde 2014, considera que a história tem esquecido injustamente Patel, concentrando-se em Jawaharlal Nehru, o primeiro chefe de governo do país e figura-chave do Partido do Congresso, que está atualmente na oposição.

"Patel foi usado para apagar o legado de Nehru. O BJP quer mudar a forma como a história é percebida e mostrar que a direita foi tão importante na luta da Índia pela liberdade" contra a colonização britânica, declarou recentemente Sudha Pai, do Conselho Indiano de Pesquisa em Ciências Sociais.

Modi afirma que a estátua de Patel, o "Homem de Ferro" que negociou a união dos estados principescos à jovem nação independente, vai atrair "hordas" de turistas apesar da sua localização.

A cidade mais próxima fica a 100 quilômetros do local escolhido, e não há trens ou hotéis naquela remota região rural.

A maior estátua do mundo era até então o Buda do Templo Manantial, no centro da China, que mede 128 metros sem pedestal, de acordo com o Guinness Book, em comparação com os 157 da escultura indiana sem suporte.

* AFP