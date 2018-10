Inocentada pela Polícia Federal no inquérito que investigava o repasse de R$ 500 mil da empresa Camargo Corrêa como "vantagens indevidas" para sua campanha ao governo de Santa Catarina em 2010, a ex-ministra e ex-senadora catarinense Ideli Salvatti (PT) criticou duramente o processo de investigação e o modelo de delação premiada.

Em contato com o Diário Catarinense na tarde desta terça-feira, Ideli disse ter sido citada em três delações, incluindo a do inquérito em que foi inocentada, sem que houvesse provas concretas.

—Quem delata é altamente beneficiado. É solto, libertado, tem redução da pena e redução do valor que tem de devolver. São garantias dadas aos delatores sem que apresentem uma única prova. No meu caso, não foi apresentada nenhuma prova, mas todos os três delatores foram beneficiados — afirmou.

Ideli também criticou o desgaste político sofrido pela repercussão das investigações baseadas em delações.

—Esses processos provocam desgaste político irreparável. Na campanha, o principal ataque nas minhas redes sociais era a questão da corrupção, me chamando de tudo. E o que acontece? A inocência só vem depois do processo eleitoral, inclusive.

A ex-ministra e ex-senadora ainda questionou o custo de investigações que envolvem a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal com base em delações premiadas.

—O custo do procedimento policial é astronômico e para nada. Quem paga esse custo? É uma prática ilegal e irresponsável, com alto custo e com objetivo político e partidário — alegou.

Manifestação da PF conclui por inocência

Em um relatório de seis páginas assinado pelo delegado Ivan Ziolkowski e enviado juiz federal Sérgio Moro no último dia 24, a Polícia Federal concluiu que não há indícios de corrupção passiva por parte da ex-ministra e ex-senadora catarinense Ideli Salvatti (PT) em inquérito da Operação Lava Jato.

A PF investigava o repasse de R$ 500 mil da empresa Camargo Corrêa como "vantagens indevidas" para a então senadora em 2010, quando era candidata ao governo de Santa Catarina. O caso teve como base a delação premiada do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado. Em declaração à Polícia Federal, Machado sustentou que o interesse da empresa era ter continuidade de participação nas licitações da Transpetro e que ele também pretendia atender os interesses de Ideli, que era líder do governo no Senado e poderia facilitar as pretensões da Transpetro no Congresso Nacional e outros órgãos federais.

O delegado, no entanto, aponta que a conduta de Ideli "não se amolda ao tipo penal de corrupção passiva em face da ausência das elementares objetiva e subjetiva do crime".

O delegado também manifesta que "a doação eleitoral por pessoa jurídica, à época permitida, por si só, não configura vantagem indevida" e que "ficou estampado, nas palavras do colaborador, a inexistência de qualquer ato ou promessa decorrente da doação por parte da candidata que a solicitou".