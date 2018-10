Termina na sexta-feira (26) o prazo de inscrições para estudantes que queiram se transferir ou voltar a estudar na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). São 3.889 vagas, distribuídos em dezenas de cursos, tanto presenciais, quanto a distância. Elas também são distribuídas nos vários campi da instituição.

Esse número também considera o total de vagas disponíveis para a chamada transferência interna, quando algum estudante da própria UFSC pretende trocar de curso. Já os que vêm de outras instituições, não precisam prestar vestibular, mas podem ser submetidos a provas em alguns cursos.

Para se inscrever, é preciso seguir as informações disponíveis no edital geral, que explica os procedimentos para prosseguir com o processo. No documento, disponível no site da UFSC, os usuários ainda precisam clicar no nome do curso, para ter acesso aos detalhes de cada seleção. As inscrições devem ser feitas pessoalmente, na secretaria do curso escolhido.

Entre os documentos exigidos estão cópias do histórico escolar e os programas das disciplinas já cursadas pelos estudantes. Para quem já é formado, é preciso apresentar ainda o diploma da instituição de ensino, mesmo que o estudante tenha terminado o curso na UFSC.

Os estudantes que forem aprovados nos processos de seleção começam os estudos a partir do primeiro semestre de 2019.

