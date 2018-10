As chuvas torrenciais das últimas horas no departamento francês de Aude, sul da França, provocaram as mortes de 13 pessoas, de acordo com um balanço provisório do Departamento de Segurança Civil.

O balanço anterior do ministério do Interior era de sete vítimas fatais e cinco pessoas gravemente feridas.

O departamento de Aude, onde as inundações atingiram um nível recorde desde 1891, está em alerta máximo meteorológico.

* AFP