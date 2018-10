Um grupo de especialistas turcos realizava nesta quarta-feira uma segunda revista no consulado da Arábia Saudita em Istambul, após inspecionar a residência do cônsul na cidade turca, como parte das investigações sobre o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, constatou a AFP.

Na noite de segunda-feira, os investigadores já haviam realizado uma primeira revista no consulado.

Nesta quarta-feira, ao menos 15 investigadores iniciaram às 16H40 local (10H40 Brasília) a revista na residência do cônsul, Mohamad Al Otaibi, que segundo a imprensa turca estava no consulado quando supostamente aconteceu o assassinato de Khashoggi.

Os investigadores permaneceram na residência por cerca nove horas, antes de seguirem para o consulado, onde ocorreu a segunda revista do local, que prossegue, segundo um fotógrafo da AFP.

Na residência do cônsul, os investigadores examinaram o jardim e o telhado do prédio, e um drone sobrevoou o local em duas ocasiões, constatou a AFP.

Khashoggi - um jornalista crítico do poder saudita - se apresentou ao consulado da Arábia Saudita em Istambul no dia 2 de outubro e desde então está desaparecido.

Segundo funcionários turcos, o jornalista, exilado nos Estados Unidos desde 2017 e uma "pedra no caminho" do príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, foi assassinado no consulado por agentes de Riad.

* AFP