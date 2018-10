Empresas da China fizeram investimentos não financeiros no exterior no valor de US$ 82,02 bilhões entre janeiro e setembro, 5,1% mais do que no mesmo período do ano passado, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio do país.

Nos primeiros oito meses do ano, esses investimentos haviam crescido em ritmo anual mais forte, de 7,8%. Fonte: Dow Jones Newswires.