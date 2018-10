O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou 0,01 ponto porcentual, ficando em 0,52% na segunda quadrissemana de outubro, conforme divulgou na manhã desta terça-feira, 16, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na leitura anterior, o IPC-S havia marcado 0,53%.

No período, cinco das oito classes de despesa do IPC-S registraram decréscimo em suas taxas, com a principal influência de arrefecimento partindo do grupo Habitação, que desacelerou de 0,23% para 0,10%. Neste conjunto de preços, a principal contribuição veio da tarifa de eletricidade residencial, que reverteu alta de 0,30% para queda de 0,17%.

Ainda houve desaceleração nos grupos de Transportes (de 1,35% para 1,28%), com influência da gasolina (de 4,76% para 4,36%); Comunicação (de 0,24% para 0,16%), com pacotes de telefonia fixa e internet (de 0,45% para 0,05%); Educação, Leitura e Recreação (de 0,55% para 0,49%), influenciados pelo item excursão e tour (de 1,74% para 0,64%) e Vestuário (de 0,54% para 0,51%), com contribuição de roupas femininas (de 1,24% para 0,83%).

Por outro lado, foi verificado avanço nos grupos Alimentação (de 0,44% para 0,59%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,37% para 0,46%) e Despesas Diversas (de 0,10% para 0,11%). Nestes conjuntos de preços, destaque para as acelerações em hortaliças e legumes (0,17% para 5,55%), artigos e higiene e cuidado pessoal (0,28% para 0,72%) e clínica veterinária (0,15% para 0,34%), respectivamente.