O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,58% em outubro, após ter avançado 0,09% em setembro, informou na manhã desta terça-feira, dia 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 0,40% e 0,68%. O dado ficou abaixo da mediana positiva de 0,63%.

Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumulou um aumento de 3,83% no ano. Nos 12 meses encerrados em outubro, o indicador ficou em 4,53%, de acordo com o IBGE. As projeções, neste caso, iam de avanço de 4,33% a 4,63%, com mediana de 4,58%.