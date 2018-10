O governo israelense autorizou neste domingo a construção de 31 casas para colonos judeus em Hebron, a primeira desde 2002 nesta cidade ocupada na Cisjordânia, onde centenas de colonos estão instalados entre a população palestina.

As autoridades israelenses anunciaram este projeto no ano passado, mas não obtiveram permissão oficial do governo, informou a Paz Agora, uma ONG israelense que se opõe à colonização.

* AFP