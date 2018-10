Com 92% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro está matematicamente eleito presidente da República. O candidato do PSL tem 55,70% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato do PT, Fernando Haddad, tem 44,30% dos votos.

O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, após votar no bairro da Vila Militar, na zona norte do Rio de Janeiro Foto: Fabio Motta/Estadão

Depois de votar pela manhã, o candidato do PSL fez uma breve aparição na frente do local e acenou para seus apoiadores. Questionado dentro da seção sobre qual era sua expectativa, ele disse que acredita no que viu "nas ruas nos últimos meses: vitória".

No exterior, no exterior, Bolsonaro venceu na Suíça e na Inglaterra e Haddad ganhou na França.

No pronunciamento que fará após o resultado das eleições presidenciais, caso seja eleito, Bolsonaro deverá usar um tom pela união do País, apurou o Estado.

A equipe do candidato do PSL preparou sugestões de tópicos que o deputado poderia falar, mas sabem que, pelo jeito espontâneo de Bolsonaro, ele não deverá segui-lo ao pé da letra. Porém, um discurso de paz em uma campanha polarizada será enfatizado. Ele também deverá pedir que eleitores não entrem em confronto nas ruas e que vai governar o País pensando em todos os brasileiros.