As eleições deste ano abalaram grandes partidos e elevaram legendas até então com representação reduzida. A nova configuração da Câmara dos Deputados – que conta com 513 parlamentares - é prova disso. Nesse cenário de fragmentação partidária, Jair Bolsonaro (PSL), eleito presidente no segundo turno, parece levar vantagem e, se for habilidoso, terá boas chances de governar com maioria pelos próximos quatro anos.

Contando a seu favor, Bolsonaro já larga com apoio da segunda maior bancada da Casa, formada por 52 parlamentares eleitos pelo PSL - e é dado como certo que deputados de partidos impactados pela cláusula de barreira também migrarão para a sigla ano que vem.

Além disso, ele deve poder contar também com o apoio dos deputados das bancadas da bala, ruralista e evangélica, que já haviam declarado apoio ao, agora presidente eleito, durante a campanha eleitoral. Partidos como PTB, PSC e PRP também já sinalizaram uma possível coalizão ao capitão reformado.

Na oposição, estão na linha de frente os 56 deputados petistas, que compõem a maior bancada da Câmara. Outros partidos, tradicionalmente de esquerda, também devem se alinhar ao PT. Entre eles o PCdoB, de Manuela D'ávila, que elegeu nove parlamentares, e o PROS com oito representantes - ambos partidos faziam parte da chapa de Haddad.

Outros partidos como PDT, PSOL, e PPL, declaradamente de esquerda, também devem ficar na oposição, assim como o PSB, de centro-esquerda. PPS, PHS, PV e Rede são considerados neutros, enquanto do centrão e da direita, Bolsonaro deve ter apoio da maioria dos parlamentares de partidos como PSD, MDB, PR, PP, PRB, PSDB, DEM, SD, Podemos, Avante, Novo, PMN, Patriota, PTC e DC.

