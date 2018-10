O estilista francês Jean-Charles de Castelbajac será o novo diretor artístico das coleções masculina e feminina da Benetton, que busca um novo impulso, anunciou nesta segunda-feira o grupo italiano em um comunicado.

"Estamos contentes de acolher Jean-Charles de Castelbajac em nossa grande família", anunciou o diretor executivo da marca, Luciano Benetton, citado no texto.

"Sua experiência, carisma e capacidade para prever as tendências futuras, sejam na sociedade ou na moda, serão um grande recurso para a nossa marca", acrescentou.

Jean-Charles de Castelbajac possui uma extensa carreira, do estilismo à pintura, passando pela publicidade, arte de rua e moda, destaca o grupo italiano.

"Visionária, United Colors of Benetton imaginou o mundo de hoje: uma moda pop, colorida, acessível a todos, universal com as imagens fortes de Oliviero Toscani", comentou Castelbajac, citado no comunicado.

"United Colors of Benetton e eu sempre tivemos a mesma visão da moda, caracterizada pela paixão pelo ponto e o amor pelas cores do arco-íris e o pop", ressaltou.

Criada em 1965 no nordeste da Itália, a marca Benetton, conhecida inicialmente por seus suéteres de lã multicoloridos, conquistou um sucesso crescente até se tornar global entre 1982 e 2000 graças a suas provocadoras campanha publicitárias do fotógrafo Oliviero Toscani.

Mas nesta última década, a marca, que desde então se diversificou, não parou de declinar. Esta situação levou Luciano Benetton, de 83 anos, a retomar no ano passado as rédeas do grupo que havia deixado em 2012.

Benetton encerrou 2017 com perdas de 180 milhões de euros, o pior resultado de sua história, mas espera ver em 2019 os primeiros efeitos da nova estratégia.

* AFP