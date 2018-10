Um homem de 18 anos foi detido pelo furto de um veículo em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, nesta segunda-feira (22). É a 90ª passagem policial do jovem, sendo que 87 delas foram quando o mesmo era menor de idade, de acordo com a Polícia Militar.

As detenções durante a adolescência foram por conta de atos infracionais como furto, roubo à mão armada, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, resistência, fuga de centro de internação para menores, entre outros.

O rapaz foi preso em janeiro deste ano, quando completou 18 anos, e solto em junho em liberdade provisória. Depois foi detido mais uma fez em julho e preso preventivamente. Ele estava solto desde agosto.

Furto, tentativa de fuga, resistência à prisão e posse de drogas

Nesta segunda-feira, a prisão foi por causa do furto de um automóvel e também por direção perigosa, resistência e posse de drogas.

A PM foi acionada devido ao roubo de um carro. Quando localizaram o jovem fugindo em direção a Balneário Camboriú, os policiais iniciaram a perseguição. Tentando escapar, o criminoso fez ultrapassagens perigosas e chegou a dirigir na contramão até ser ser cercado e preso, informou a polícia.

Dentro do veículo, a PM relatou ter encontrado sete frascos de perfume, dois televisores e dois celulares furtados de uma casa.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itapema, onde os objetos furtados foram reconhecidos pelo dono. Depois, foi levado para o presídio de Itapema.

* Com informações do G1SC.

