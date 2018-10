Um jovem ficou ferido após ser atingido por tiros na noite de terça-feira (24), em Capivari de Baixo, no Sul de Santa Catarina. O caso aconteceu no bairro Caçador, por volta das 23h30min.

O jovem foi atingido na virilha e na nádega segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do município, que atendeu a ocorrência. Ele teria sido baleado após ser chamado no portão da residência.

A vítima, de 26 anos, que não teve a identidade revelada, teria conseguido fugir e se esconder. Ele foi encaminhado consciente ao hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão.

Ainda não há informação sobre quantas pessoas estariam envolvidas na ação. No local, foram encontradas cápsulas de arma de fogo. A Polícia Civil investiga o caso.

