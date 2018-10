Um jovem foi baleado e morto na noite de segunda-feira (22) no município de Nova Veneza, no Sul de Santa Catarina. O caso aconteceu na rua Ipê, localizada no bairro Jardim Florença, por volta das 22h.

A vítima, identificada como Talison Esteckert, tinha 20 anos e estaria dentro de uma residência no momento da ação. Conforme informações da Polícia Militar, cinco homens teriam invadido a casa e atirado contra Talison, que morreu no local.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime. No entanto, segundo informações da PM, um automóvel Nissan March preto é suspeito de estar envolvido no crime. Os suspeitos ainda não foram localizados.

