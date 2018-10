Um jovem morreu após um capotamento registrado na SC-452, no município de Monte Carlo, na Serra de Santa Catarina. O acidente aconteceu no início da noite de domingo (21), por volta das 19h30min, no km 22, próximo à Fraiburgo.

O automóvel Volkswagen Crossfox, com placas de Monte Carlo, trafegava sentido ao município quando teria capotado na rodovia. Com o impacto, o condutor chegou a ser arremessado para fora do veículo a uma distância de 13 metros de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que atendeu a ocorrência.

A vítima, que não teve a identidade revelada, é um homem de 21 anos de idade, morador do município de Monte Carlo de acordo com informações da PMRv. Ele estava sozinho no veículo no momento do acidente.

As circunstâncias ainda estão sendo apuradas. No entanto, segundo a PMRv, não há iluminação neste trecho da rodovia estadual.

O Corpo de Bombeiros de Monte Carlo esteve no local, mas o jovem teria morrido com o impacto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

